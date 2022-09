Kinder, die in der Entwicklung hinterherhinken oder gesundheitlich eingeschränkt sind, haben es in der Schule schwerer – erst recht, wenn die Beeinträchtigungen von Eltern und Lehrkräften lange unentdeckt bleiben. Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) prangert nun an, dass es durch vielfach unzureichende Untersuchungen bei der Einschulung zu Entwicklungsdefiziten bei Schulanfängern kommen könne.