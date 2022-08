Warum die jetzige Schulschließung erst wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres bekannt gegeben wurde, erklärt Bezirksstadträtin Stefanie Remlinger dem Bericht zufolge so: Die Entscheidung dazu sei am 3. August gefallen, da weitere Schimmelmessungen in anderen Gebäudeteilen angestanden hätten. Eine Kontamination des gesamten Gebäudes sei nicht auszuschließen, deshalb habe sich der Bezirk doch zu einem Komplettumzug durchgerungen. Man sei dennoch nicht während der Urlaubszeit an die Öffentlichkeit gegangen, um in der Zwischenzeit möglichst viele Details zu klären.

Laut Hörolds Rundschreiben an die Eltern will der Schulträger ein Gebäude am Saatwinkler Damm als Ausweichschule anmieten. Das Hortgebäude und der Container am alten Standort dürften bis zum vollständigen Bezug des neuen Gebäudes noch genutzt werden. Ab kommenden Montag sollen die Klassen 1 und 2 dort unterrichtet werden, die Fünft- und Sechstklässler am neuen Ausweichstandort.