Auch in anderen Bundesländern gab es den TK-Daten zufolge mehr Verschreibungen:

in Hamburg ebenfalls um fast die Hälfte (43,6 Prozent) ,

»Diese Zahlen sind erschreckend. Sie zeigen, dass junge Menschen im Studium offenbar in steigendem Maße psychischen Belastungen ausgesetzt sind – stärker als Menschen im selben Alter, die nicht studieren«, sagte Maren Puttfarcken, Leiterin der TK-Landesvertretung Hamburg. »Medikamente helfen zwar in vielen Fällen, aber sie können nicht die erste Antwort im Umgang mit Stress und Belastung sein. Eher sollten sich die Rahmenbedingungen an den Hochschulen für Studierende ändern«, sagte Puttfarcken.