Fatal, dass zahlreiche Mahnungen bisher ins Leere liefen

Eine Forderung richtet sich konkret an den Bundeskanzler. Scholz soll in Absprache mit den Regierungschefs der Länder einen Bildungsgipfel einberufen, »um über Auswege aus der Bildungskrise und den Aufbau eines gerechten, inklusiven und zukunftsfähigen Bildungssystems zu diskutieren«, heißt es in dem Brief. Es sei fatal, dass die zahlreichen Mahnungen und Interventionen vonseiten der Zivilgesellschaft bisher nicht zu einem Umsteuern bei den maßgeblichen politischen Entscheidungsträgern im Bund und in den Ländern geführt hätten.

Als Beispiel wird etwa der Mitte März einberufene Bildungsgipfel zitiert, zu dem Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) eingeladen hatte. Das Treffen wurde als Farce wahrgenommen. Kaum ein Kultusminister war der Einladung gefolgt. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte, die Länder seien »im Vorfeld nicht inhaltlich durch den Bund einbezogen« worden. Damit gebe es »keine gemeinsame Arbeitsgrundlage«. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sprach von einer »Showveranstaltung«, die in ihrer Art ungeeignet sei, die Themen anzugehen. Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern gilt mit Blick auf die Bildungspolitik mindestens als angespannt.