Genau 146 Schüler und 50 Schülerinnen haben es in diesem Jahr geschafft: Sie qualifizierten sich zur Finalrunde der Mathematik-Olympiade in Berlin, die Mitte Juni stattfand. Fünf von ihnen besuchten deutsche Auslandsschulen. Sie alle hatten sich in den vorgeschalteten drei Wettbewerbsrunden durch immer kniffligere Aufgaben geknobelt.