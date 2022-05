Das geht aus dem diesjährigen Bundesausbildungsbericht hervor, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Auch das Angebot an Plätzen stieg demnach um 8800 auf 536.200, lag aber ebenfalls unter Vor-Corona-Niveau. Ein schon länger bestehendes Problem bleibt dem Bericht zufolge weiterhin ungelöst: Einerseits sind Tausende Ausbildungsstellen unbesetzt, andererseits bleiben gleichzeitig viele Interessentinnen und Interessenten unversorgt.

Fachkräftemangel in Deutschland: Es fehlt weiter an Azubis

Großen Nachholbedarf attestiert die DGB-Vize dabei dem Bildungssystem. Insbesondere am Übergang zwischen Schule und Ausbildung werde viel Potenzial verschenkt, sagte Hannack: »Ziel muss sein, junge Menschen individuell bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. Dafür ist vor allem eine verbesserte Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen wichtig.« Schulen, Arbeitsagenturen und Kammern müssten hier besser zusammenarbeiten.

Das Angebot an Lehrstellen könnte dem Bericht zufolge in diesem Jahr weiter steigen, auf bis zu 544.600 Stellen zum Beginn des kommenden Ausbildungsjahrs im Herbst. Die Zahl der möglichen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge wird mit 492.600 prognostiziert. Das wäre ein Plus von etwa 20.000 im Vergleich zum laufenden Ausbildungsjahr. Gleichzeitig gebe es aber auch »erhebliche Unsicherheiten« etwa durch den Krieg in der Ukraine »und den damit nur bedingt konkret prognostizierbaren ökonomischen Auswirkungen«.