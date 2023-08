Der Schülerbeirat sehe daher keine Grundlage, die gesamte Kampagne als Skandal zu deklarieren. Das sei nicht fair. Alle Beteiligten sollten lieber gemeinsam nach Lösungen suchen, um den Lehrkräftebedarf langfristig und zielgerichtet zu decken.

Die jetzt angekündigte Korrektur der Werbekampagne stößt allerdings nur auf verhaltene Begeisterung. Die Reaktion des Kultusministeriums zum Plakat im Stuttgarter Flughafen sei zwar »richtig und war überfällig«, sagte Karin Broszat vom Realschullehrerverband, aber: »Man hätte sich vielleicht noch das schlichte wie auch wichtige Wörtchen ‚Entschuldigung‘ in der Erklärung der Ministerin gegenüber der gesamten Lehrerschaft in Baden-Württemberg gewünscht.« Denn der »ungeheuerliche Vorfall« mit dem Plakat am Flughafen habe »einen großen Schaden im Vertrauensverhältnis angerichtet«, so Broszat.