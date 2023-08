Der Philologenverband schloss sich dem vernichtenden Urteil an: Die Kampagne bediene »alle Vorurteile gegen Lehrer und versetzt den eigenen Lehrkräften einen Tiefschlag«, teilte die Vertretung der Gymnasiallehrkräfte am Mittwoch mit. Sie würden »nach Strich und Faden verhöhnt«.

Als Lehrer sei man »seitens einer kleinen Minderheit von Schülern schon einiges an Dummdreistigkeit gewohnt, aber was das Kultusministerium in Stuttgart in dicken Lettern auf seine Lehrer-Werbeplakate schreibt, toppt jede Schülerbemerkung locker«, hieß es zu der Kampagne weiter.