Tausende Lehrer in den Ferien arbeitslos Opposition in Baden-Württemberg beklagt »unsägliche Praxis«

In der Debatte über Personalnot an Schulen hat die Opposition in Baden-Württemberg schwere Vorwürfe erhoben. Anlass war die Entlassung von einigen Tausend befristet angestellten Lehrerinnen und Lehrern über die Sommerferien. Der bildungspolitische Sprecher der SPD , Stefan Fulst-Blei, sprach am Donnerstag im Landtag von einer »unsäglichen Praxis«, wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtet. »Wie kann man mit Menschen so umgehen?«, fragte er.