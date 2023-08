»Man wusste vor dieser Kampagne nicht, wie viel Blödheit auf ein einziges Plakat passt«, teilte die Landesvorsitzende des Realschullehrerverbandes, Karin Broszat, am Dienstag mit. Hier werde suggeriert, dass es Lehrkräften nur um die Ferien gehe. Diese Unterstellung rücke den Berufsstand in ein unglaubliches Licht. »Deutlicher und niveauloser kann man die Geringschätzung des Lehrerberufs in Baden-Württemberg nicht ausdrücken. Die Verantwortlichen sollten sich in Grund und Boden schämen.«