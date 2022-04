In Baden-Württemberg fehlen Lehrkräfte, wie in fast allen Bundesländern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nun einen Lösungsvorschlag gemacht: Gerade Lehrerinnen arbeiteten häufig in Teilzeit – und könnten eine Stunde mehr unterrichten, sagte Kretschmann im Rahmen einer Podiumsdiskussion der »Stuttgarter Zeitung«.