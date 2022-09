Die Bundesregierung will BAföG-Empfänger und Azubis mit einer neuen Heizkostenpauschale in Höhe von 345 Euro unterstützen. Der am Mittwoch vom Kabinett gebilligte Zuschuss war ursprünglich nur für Wohngeldempfänger vorgesehen, die Regierung habe sich aber darauf verständigt, »dass auch der zweite Heizkostenzuschuss BAföG-Empfängern und Azubis zugutekommen soll«, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch.