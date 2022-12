Drastische Unterschiede in Sachen Studienfinanzierung bescheinigt eine neue Studie den einzelnen Bundesländern. So ist der Anteil der Bafög-Beziehenden in Sachsen bundesweit am höchsten, am geringsten ist er im Saarland. Die Zahlen wurden vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh erhoben.