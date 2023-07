Studierendenwerk mahnt Bafög-Reform an

Dass sich die Lage in diesem Sinne nicht verschlechtern soll, ist aus Sicht des Deutschen Studierendenwerks allerdings kein Trost. Anbuhl pocht auf die im Koalitionsvertrag versprochenen Verbesserungen. Reformen seien dringend nötig: Der Bafög-Satz für den Grundbedarf – für Essen, Trinken und Hygiene – liege inzwischen unterhalb des Existenzminimums. Mit der Bafög-Wohnpauschale könne man sich zudem in kaum einer Stadt ein WG-Zimmer leisten.

»Weil die Bafög-Freibeträge nicht regelmäßig erhöht und Zugangsvoraussetzungen über Jahre nicht an veränderte Lebenswirklichkeiten angepasst wurden«, so Anbuhl, »ist die Quote der Bafög-Studierenden binnen zehn Jahren von knapp 30 auf elf Prozent in den Keller gerauscht.« Genau an diesen Punkten habe die Ampelkoalition mit einer großen Bafög-Reform gegensteuern wollen: Es sollte ein höheres Bafög für mehr Studierende geben.