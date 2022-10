In dem Etablissement habe er 65 Euro für einen »Private Dance« mit seiner EC-Karte bezahlt. Ob der junge Mann dabei mit einer Tänzerin in einen separaten Raum ging oder diese an seinem Tisch tanzte, sei unklar, sagte ein Sprecher der Amberger Polizei. Gleichzeitig seien dem Oberpfälzer nach eigenen Angaben zwei Gläser Schnaps serviert worden – angeblich auf Kosten des Hauses.