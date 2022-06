Zur Person

Gabriele Thöne, Jahrgang 1958, arbeitete unter anderem als Rechtsanwältin in einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt am Main und war von 2002 bis 2006 Finanzstaatssekretärin des Landes Berlin. Sie ist Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Im Mai berief das Abraham Geiger Kolleg sie zur Übergangschefin; Direktor Walter Homolka lässt sein Amt derzeit ruhen.