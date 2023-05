Der Rechtsstreit über die Kündigung eines Lehrers wegen seiner Kritik an der Impfpolitik mit einem Nazivergleich ist beigelegt. Die Berliner Senatsschulverwaltung und der Berufsschullehrer einigten sich am Montag in der zweiten Instanz des Arbeitsgerichts nach längeren Diskussionen auf einen Vergleich.