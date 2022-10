Das Kollegium der Berliner Anna-Lindh-Schule, die wegen Schimmels geschlossen wurde, hat »nach Wochen der Mehrbelastung, der Erschöpfung und der Ungewissheit« einen Brandbrief an die politisch Verantwortlichen geschrieben. Darin prangern sie die Zustände an, unter denen »pädagogisch sinnvoller Unterricht, der an den Bedürfnissen der Kinder ansetzt«, nicht möglich sei. »Wir sind erschöpft.«