Hunderte bisher angestellte Lehrerinnen und Lehrer in Berlin haben nach Start eines Online-Anmeldeverfahrens am Mittwochmorgen Anträge auf Verbeamtung gestellt. In den ersten Stunden bis zum Mittag seien mehr als 1200 solcher Anträge eingegangen, teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mit.