Bertelsmann-Studie Für 2023 fehlen fast 400.000 Kitaplätze

Zwar hat sich der Personalschlüssel seit 2017 in fast allen Bundesländern verbessert, allerdings nicht überall gleichermaßen stark. So sind die Unterschiede weiter groß. In Baden-Württemberg werden rund 45 Prozent aller Kitakinder in Gruppen mit nicht kindgerechten Personalschlüsseln betreut. In Mecklenburg-Vorpommern trifft dies auf fast alle Gruppen zu: fast 96 Prozent. Insgesamt gibt es weiter deutliche Ost-West-Unterschiede. Bei den über Dreijährigen liegt der Personalschlüssel in Ostdeutschland bei 1 zu 10,7. Westdeutschland: 1 zu 7,8.

Nötig wären mehr als 300.000 Fachkräfte

Um im kommenden Jahr a) für ausreichend Kitaplätze zu sorgen und b) alle Gruppen mit einem kindgerechten Personalschlüssel auszustatten, müssten laut Ländermonitor 308.800 Fachkräfte zusätzlich beschäftigt werden. Kostenpunkt: rund 13,8 Milliarden Euro jährlich.

Über das neue Kita-Qualitätsgesetz, das die Ampel-Regierung auf den Weg gebracht hat, will der Bund die Länder in den kommenden zwei Jahren mit vier Milliarden Euro beim Kita-Ausbau unterstützen. Weil diese Mittel nicht reichen werden, so Stein, sei es unausweichlich, dass der Bund in größerem Umfang in die dauerhafte Finanzierung des Kita-Systems einsteige.