SPIEGEL: Und nun?

Lohmann: Ich hoffe, dass ich zeitnah geeignete Fachkräfte finde. Wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 greift, ist die große Frage: Wo soll das Personal dafür herkommen? Der Staat muss dringend Unterstützung bieten. Am Ende geht es darum, ob es an Personal und Geld fehlen wird, um den Ganztag so zu gestalten, wie wir das möchten.

SPIEGEL: Was meinen Sie konkret?

Lohmann: Es wird bei uns beispielsweise über die Kreisjugendmusikschule eine Gruppe mit zehn Kindern geben, die sich mit Singen und Songwriting beschäftigen. Das ist großartig. Von so einem Betreuungsschlüssel würden viele Kinder sehr profitieren, unter anderem solche mit Lernschwierigkeiten. Aber wenn ich lauter Gruppen mit nur zehn Kindern einrichten würde, müsste ich dafür 18 Fachkräfte beschäftigen. Das ist bei der aktuellen Personalsituation leider utopisch.

SPIEGEL: Blicken Sie trotzdem optimistisch ins neue Schuljahr?

Lohmann: Wir haben vor langer Zeit angefangen, den Ganztag zu planen, und ich bin überzeugt davon, dass er für viele Kinder und Eltern eine Verbesserung zum Status quo darstellt. Berufstätige Eltern wissen ihre Kinder gut betreut, und Kinder aus Elternhäusern, in denen vielleicht nicht alles optimal läuft, profitieren von der Förderung. Mein Kollegium, das schon in der Pandemie jede Menge Überstunden geleistet hat, ist sehr engagiert und will alles so gut gestalten, wie es eben geht. Wir sind fest entschlossen, das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn wir uns für die Kinder noch bessere Bedingungen gewünscht hätten.