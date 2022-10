Prestigeträchtige Berufen nach unfreiwilliger Orientierung

Die nichtgewünschte Orientierungsphase ist laut Studie überraschenderweise nicht zwingend ein Problem. So seien die Jugendlichen, die vor Beginn einer stabilen Ausbildung in den ersten ein oder zwei Jahren vielen verschiedenen Aktivitäten – darunter abgebrochene Ausbildungen und Studiengänge, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, kurze Episoden im Übergangssektor oder an weiterführenden Schulen – nachgegangen seien, anschließend auch eher in prestigeträchtigen Ausbildungsberufen. »Die Verzögerung führt bei diesen Personen also im Ergebnis eher nicht zu diesbezüglichen Nachteilen auf dem Ausbildungsmarkt«, heißt es in der Studie.