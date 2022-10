Stark-Watzinger wiederum forderte im »Handelsblatt« gar einen Rettungsschirm für die Spitzenforschung. »Denn Forschung ist der Schlüssel zur Überwindung der aktuellen und zukünftiger Krisen sowie für Wachstum und Wohlstand«, wird die Ministerin zitiert.

Nach Angaben des »Handelsblattes« beliefen sich die Stromkosten der vier großen deutschen Forschungseinrichtungen – Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Helmholtz-Gemeinschaft – auf insgesamt 324 Millionen Euro, ein Großteil davon sei auf Strom entfallen.

Schwächung der Wissenschaft hat negative Folgen

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, ein Zusammenschluss der bedeutendsten Forschungseinrichtungen in Deutschland, weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Forschungseinrichtungen längst damit begonnen haben, durch Priorisierung und Sparmaßnahmen »ihren Beitrag zur Bewältigung der Situation zu leisten«. Eine Schwächung des Wissenschaftssystems, wie sie durch die aktuelle Energiekrise – insbesondere auch in Kombination mit Folgen der Coronavirus-Pandemie und Kostensteigerungen in vielen Bereichen – absehbar sei, werde negative Folgen haben, »mit nachhaltiger und zum Teil irreversibler Wirkung«.