Prolog:

Die Bildungsrepublik Deutschland steckt in der Krise. Die Leistungen der Viertklässlerinnen und Viertklässler lassen seit Jahren nach. Einige Schulgebäude sind so heruntergewirtschaftet, dass dort kein Unterricht mehr stattfinden kann. Außerdem fehlen so viele Lehrkräfte, dass manche Schulen nur noch an vier Tagen pro Woche Unterricht in Präsenz anbieten können.