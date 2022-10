Bildung in der Energiekrise Kultusminister sichern offene Schulen zu

»Schulen bleiben in diesem Herbst und Winter auch in der Energiekrise auf jeden Fall geöffnet«, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und schleswig-holsteinische Bildungsministerin, Karin Prien (CDU), am Rande der Beratungen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern. Das schulde man den Schülerinnen und Schülern als Gesellschaft nach zweieinhalb Jahren Pandemie.