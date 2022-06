Bildung in Deutschland Ungerecht von Anfang an

Wenn die Mütter mal ungestört sein wollten, passte Tante Jaspers auf die Nachbarkinder und mich auf, die noch nicht zur Schule gingen. Zweimal pro Woche betreute sie uns vormittags im Gemeindesaal beim Spielkreis. An den übrigen Tagen spielten wir gefühlt weitgehend unbeaufsichtigt rund um die Häuser und auf der Straße. So war das in den 1970er-Jahren in einem niedersächsischen Dorf.