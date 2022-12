Auch wenn die Mehrheit der jungen Menschen viele Schwächen im Bildungssystem sieht, trübt das offenbar nicht ihren Optimismus für ihre berufliche Zukunft. Mehr als 80 Prozent sehen ihrem Berufsweg positiv oder eher positiv entgegen. Nur 15 Prozent sind eher pessimistisch.

Auch was die persönliche Zukunft allgemein betrifft, überwiegt die Zuversicht: Der Aussage »Ich glaube, ich habe eine gute Zukunft« stimmten mehr als zwei Drittel der Befragten voll und ganz oder eher zu. Lediglich sieben Prozent glauben eher nicht oder überhaupt nicht an eine gute Zukunft für sich. Knapp ein Viertel der jungen Menschen wollte sich bei dieser Frage weder in die eine noch in die andere Richtung klar positionieren.