Bildung nach Corona Forscher fordern neues Verständnis von Lernen - jenseits von Abschlüssen

Schnell zurück zum Normalbetrieb in Schulen und Hochschulen? Auf gar keinen Fall, warnen 40 Bildungsforscher in einem Manifest: Sie fordern ein "New Learning" - und erklären, was sie darunter verstehen.