Innovation oder Notfallmaßnahme? Sachsen-Anhalt testet an Schulen die Vier-Tage-Woche

Sachsen-Anhalt führt ein »4 plus 1«-Modell ein: Kinder und Jugendliche lernen nur noch an vier Tagen pro Woche in der Schule. Und was passiert am fünften Tag? Dafür gibt es verschiedene Ideen.