Bei den Grundschulen komme man schon in zwei, drei Jahren aus dem »Tal der Tränen« heraus, so der Minister. Aber: Obwohl in den vergangenen Jahren mehr Lehrkräfte eingestellt wurden als in den Ruhestand gingen, bleibt den Angaben zufolge ein Mangel bestehen. Eine Ursache dafür sei der hohe Schülerzuwachs. Dazu kommen unter anderem die Teilzeitquoten. Piwarz kann sich nicht vorstellen, dass an Schulen künftig Stechuhren Einzug halten. Auch eine Reduzierung der Stundentafel schließt der Minister aus. Bei Gymnasien sei man ohnehin schon an der Mindeststundenzahl angelegt.