Das ist los

1. Unterrichtsausfall: Wie groß ist das Problem?

Ständig fallen Schulstunden aus. Das ist die gefühlte Wahrheit zahlreicher Lehrkräfte, Eltern und Kinder in Deutschland. Und sie liegen damit nicht falsch. Aber das genaue Ausmaß des Unterrichtsausfalls wird von den Schulministerien kaum erfasst, wie meine Kollegin Swantje Unterberg recherchiert hat. Sie fragt: Ist das Kalkül? Den Artikel finden Sie hier.

2. Schulmisere: Wer macht jetzt mal was?

»Unsere Gesellschaft erlebt aktuell eine der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik.« So steht es in einem offenen Brief, den rund hundert Bildungsverbände an die Bundesregierung geschickt haben. Ein enormer Mangel an Lehrerinnen und Erziehern treffe auf ein »veraltetes, unterfinanziertes und segregiertes Bildungssystem«, heißt es in dem Brief, der konkrete Forderungen an Kanzler Olaf Scholz enthält: Er soll unter anderem zum Bildungsgipfel einladen.

3. Leistungsrückgänge: Wo genau hakt’s?

Hintergrund solcher Briefe sind auch die Leistungsrückgänge in Deutschland. Eine Studie nach der anderen belegt: Immer mehr Grundschulkinder scheitern an den Mindeststandards in Deutsch und Mathematik. Welche Erklärungen gibt es dafür?

Ich habe eine Familie besucht, die glaubt: Es liegt vor allem daran, dass Kinder in der Schule schnell durchs Raster fallen, wenn sie nicht der Norm entsprechen. Ein Kieler Schulleiter findet, das Problem habe stark mit mangelnder Chancengerechtigkeit zu tun. Das System passe nicht zu den Kindern an seiner Schule. Sein Kollegium verfolgt neue Ansätze. Wissenschaftler sagen: Auch die Lehrerinnen und Lehrer müssten sich an die Nase fassen. Eins steht fest: Die eine Ursache gibt es nicht. Hier geht’s zum Text.

Mehr Chancengerechtigkeit soll das »Startchancen-Programm« von Bund und Ländern schaffen. Noch ist jedoch unklar, wie die Gelder verteilt werden. Ein Bildungsforscher hat ausgerechnet, wo die meisten Mittel hinfließen müssten, wenn besonders viele benachteiligte Kinder erreicht werden sollen.