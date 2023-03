15 Jahre später ist die Lage an Deutschlands Schulen so desolat wie lange nicht: Die Leistungen der Viertklässlerinnen und Viertklässler rutschen ab, der Lehrkräftemangel führt dazu, dass einige Schulen die Kinder für einen Tag pro Woche ins Home Schooling schicken müssen – weil niemand da ist, der sie unterrichtet. »Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise, die uns alle betrifft«, sagte ausgerechnet Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Wochenende in einem Interview in der »Bild am Sonntag«.