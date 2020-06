Bildungsforscher zur Coronakrise "Lehrkräfte haben in der Pandemie zu wenig zurückgegeben"

"Es gibt eine Tabuneigung im Bildungsbereich: Man kritisiert die Arbeit von Lehrkräften nicht", sagt Erziehungswissenschaftler Ullrich Bauer. Im Interview erklärt er, was in der Coronakrise schlecht lief - und was in der Sommerpause passieren muss.