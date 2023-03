Die nächste Chance für mehr Austausch bietet auf jeden Fall das Treffen der Kultusministerinnen und -minister in Berlin am Donnerstag und Freitag. Die Bundesbildungsministerin hat ihr Kommen angekündigt.

Kritik an dem Besuch folgte zugleich. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU), der sein Fernbleiben beim Bildungsgipfel verteidigt, erklärt mit Blick auf Stark-Watzinger: »Wenn es ihr wirklich so ernst mit dem Bildungssystem ist, wundere ich mich, dass sie sich für ein Gespräch mit der Kultusministerkonferenz in dieser Woche wieder nur eine Stunde Zeit nimmt.«