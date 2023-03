Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat tief greifende Reformen im Schul- und Bildungssystem gefordert. Der »Bild am Sonntag« sagte die FDP-Politikerin: »Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise, die uns alle betrifft.« Bund, Länder und Kommunen müssten in der Bildung an einem Strang ziehen. Der Bund könne nicht immer weiter Geld geben. »Wir müssen endlich an die strukturellen Probleme ran. Das wird nur mit einer neuen Form und Kultur der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten gehen. Wir müssen ein Team Bildung aufstellen, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen.«