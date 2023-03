Zahl der Woche

26.000 Schulen in Deutschland profitierten vom Digitalpakt Schule, teilen Kultusministerkonferenz und das Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer gemeinsam Erklärung mit. Gut dreieinhalb Jahre nach dem Start seien rund 80 Prozent der versprochenen 6,5 Milliarden Euro in konkrete Projekte eingeplant, rund 20 Prozent bereits abgerechnet. Die zusätzlichen Tablets und Laptops aus den Sonderprogrammen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte seien schon nahezu vollständig in den Schulen angekommen, lobte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.

Debatte der Woche

Die Situation an Deutschlands Schulen sei das größte Problem der Innenpolitik, sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani. Im Interview erklärt er außerdem, warum heute zu wenige junge Menschen als Lehrerin oder Lehrer arbeiten möchten. Ein Faktor, so El-Mafaalani, seien neue Herausforderungen durch eine veränderte Schülerschaft: »Schule, wie sie heute ist, basiert immer noch auf Annahmen von vor dreißig Jahren, das passt nicht mehr.« Er könne gut verstehen, dass auch die engagiertesten Lehrkräfte an Grenzen stoßen. »Sie wollen das Beste für die Kinder – aber verzweifeln am System.«