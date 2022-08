In der Hochschullandschaft schauen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem auf die naturwissenschaftlich-technischen Fächer – also jene Bereiche, in denen der Fachkräftemangel derzeit besonders dramatisch ist. »Neben den Engpässen an beruflich qualifizierten Fachkräften, nehmen auch bei MINT-Akademikerinnen und -Akademikern die Engpässe aktuell und in der Perspektive zu«, heißt es in der Studie. »Auf diesem Handlungsfeld beobachten wir bestenfalls Stagnation«, sagt Ökonom Plünnecke.

20.000 zusätzliche IT-Stellen schaffen

Aus ihren Ergebnissen leiten die Studienmacher zentrale Handlungsempfehlungen ab, die für alle Bundesländer gleichermaßen gelten: Schulen sollten in allen Jahrgängen Vergleichsarbeiten durchführen, um die Lernlücken nach Corona zu erfassen und auf dieser Grundlage »Nachqualifizierungsprogramme« zu entwickeln.

Daneben sollten Schulen ein hochwertiges Ganztagsangebot aufbauen, wo etwa gezielt Sprachförderung erfolgen könne. Neben Lehrkräften sollten auch »IT-Experten, Gesundheitsberater, Schulpsychologen« im Ganztag mitwirken, um Schülerinnen und Schüler individueller zu fördern und die Eltern zu unterstützen.