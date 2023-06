Mehr als die Hälfte der Schulleitungen gibt zudem an, oft oder sehr oft in einem Arbeitstempo gearbeitet zu haben, das sie als belastend empfinden, das ihnen nicht guttut und das sie aus ihrer Sicht langfristig nicht durchhalten können. Eine hohe Arbeitsintensität birgt das Risiko, dass die Arbeitsqualität leidet. 38 Prozent der Schulleitungen geben an, in den vergangenen Monaten oft oder sehr oft etwas oberflächlicher gearbeitet zu haben. Vier von zehn Befragten sagen, sie senkten die eigenen Ansprüche an das Arbeitsergebnis ab.

Sinnstiftende Arbeit

Gleichzeitig empfindet ein Großteil der Befragten die Arbeit offenbar als zufriedenstellend und sinnstiftend. Der Aussage »Ich habe mit meiner derzeitigen Arbeit viele wertvolle Dinge erreicht« stimmten insgesamt 91 Prozent voll oder eher zu. »Ich habe richtig Freude an meiner Arbeit«, sagten 82 Prozent.