In Rheinland-Pfalz ist dagegen die Entscheidung bereits gefallen, die Prüfungen wie vor der Pandemie vorzunehmen: »Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten konnten in der Qualifikationsphase für das Abitur weitestgehend in Präsenz unterrichtet werden. Aus diesen Gründen haben wir in diesem Schuljahr auf weitere Erleichterungen bei der Abiturprüfung verzichtet.« In Rheinland-Pfalz waren die Klausuren bereits im Januar geschrieben worden, derzeit laufen noch mündliche Prüfungen.