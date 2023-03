Stattdessen wollten Busse, Ties und Lorz lieber die neu verabredeten Leitplanken fürs Abitur loben. So viel Einheitlichkeit habe es in diesem Bereich noch nie gegeben, sagte Raabe als Koordinator der SPD-Länder. Die KMK hatte am Donnerstag beschlossen, das Abitur in Deutschland vergleichbarer zu machen. Es geht dabei konkret um die sogenannte Qualifikationsphase vor den Abiturprüfungen. Erstmals wurden für diese zweijährige Phase bundesweite Vorgaben zur Anzahl und Gewichtung von Klausuren aufgestellt.