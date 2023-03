Zweifel erlaubt

Die neue Musterordnung betone die beiden zentralen Voraussetzungen für Religionslehrer, heißt es in der Präambel: »nämlich die Bereitschaft, den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche zu erteilen und ein Zeugnis christlichen Lebens in Schule und Unterricht zu geben«. Dies schließe »theologisch begründete Kritik und Zweifel« ausdrücklich nicht aus.

Für die Bischofskonferenz ist das ein Zugeständnis an die Realität in den Schulen: Zum einen ist der Lehrkräftemangel auch im Fach Religion deutlich spürbar, zum anderen fremdeln viele katholische Religionslehrer mit der Kirche. Bei einer Umfrage unter 2300 Fachlehrerinnen und -lehrern im vergangenen Jahr hatten 91 Prozent gesagt, sie empfände große Differenzen zwischen ihrer eigenen Überzeugung und den offiziellen Kirchenpositionen etwa zu Sexualität oder Frauen in Kirchenämtern. Auch die Machtstrukturen innerhalb der Kirche wurden von einer großen Mehrheit kritisiert.