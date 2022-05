Feuerwehrleute haben sich in Bocholt als Panzerknacker betätigt und Abi-Klausuren aus einem Schul-Safe geholt. Aus dem Euregio-Gymnasium sei am Freitag ein ungewöhnlicher Hilferuf eingegangen, berichtete die Feuerwehr. Das Zahlenschloss des Tresors war defekt, die Tür »unumgänglich verriegelt«. An die Abitur-Klausuren war kein Herankommen.