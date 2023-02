Wegen einer Bombenentschärfung müssen in Köln mehrere Schulen evakuiert werden. Die Entschärfung des Blindgängers im Stadtteil Lindenthal solle noch am Donnerstag erfolgen, teilte die Stadt mit. Die englische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Morgen entdeckt worden.