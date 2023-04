Brandenburgs designierter Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) kündigte gründliche Aufklärungsarbeit an. Gleichzeitig sprach er den Lehrkräften, die anonym in einem offenen Brief über die Lage berichtet hatten, Unterstützung zu. »Das Erste, was jetzt passieren muss, ist, denjenigen, die für Freiheit, Demokratie und Toleranz einstehen, dort den Rücken zu stärken und konkrete Hilfe zu leisten, so gut es geht«, sagte Freiberg am Donnerstag im Bildungsausschuss.