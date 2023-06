Die Schulämter in Brandenburg meldeten seit dem Bekanntwerden rechtsextremer Vorfälle im Spreewald mehrere solcher Fälle. Die meisten neuen Vorkommnisse gab es laut Bildungsministerium in Südbrandenburg im Bereich des Staatlichen Schulamts Cottbus. Dort liegt auch die Schule in Burg. Die Aufarbeitung der Fälle dauere an.

Was der Bildungsminister sagt

Nickel und Teske haben mit anderen Lehrkräften am Dienstag ein Demokratiefest an ihrer Schule organisiert. Das sei schon sehr lange geplant gewesen, sagt der Lehrer. In verschiedenen Workshops gab es interkulturelle Gespräche. Unter anderem sei es um das Thema Geflüchtete und auch um queere Themen gegangen. Auch ein Graffiti-Workshop wurde angeboten. Schülerinnen und Schüler nahmen an jeweils drei Workshops teil.