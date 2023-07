Bislang tauche das Thema in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in Brandenburg zu selten auf. In Sachsen sei die Prävention nach massiven rechtsextremistischen Vorfällen in Schulen dagegen »zum zen­tralen Inhalt für alle angehenden Lehrkräfte« gemacht worden, sagte Kolleck: »Davon sollten sich andere Bundesländer ruhig etwas abschauen.«

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht sich indes auch Sorgen um den Ruf, den Burg und der Spreewald im Tourismus haben. »Ich bin regelmäßig in Burg«, sagte Woidke am Mittwoch bei einem Termin mit Journalisten. »Natürlich sind die Vorgänge, die bekannt geworden sind, nicht nur schwierig. Sondern es muss alles dafür getan werden, dass sich so etwas nicht wiederholen kann.« Er rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, daran mitzuarbeiten. »Dazu braucht es auch die Zivilgesellschaft in Burg.«