Erst am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalen die schriftlichen Abiturprüfungen wegen technischer Probleme verschieben müssen. Das Herunterladen der ursprünglich für den Folgetag vorgesehenen Aufgaben hatte nach Angaben des Ministeriums nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen geklappt. Rund 30.000 Abiturienten konnten ihre Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik infolgedessen erst am Freitag schreiben.