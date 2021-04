»Zu unbestimmt« Bremer Gericht hebt Maskenpflicht für Grundschüler auf

In Bremen sind Grundschulkinder vorerst von der Pflicht befreit, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Oberverwaltungsgericht hielt die Formulierungen in einer Verordnung für zu unklar formuliert.