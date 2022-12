In der hessischen Kleinstadt Bad Karlshafen bei Kassel haben Anwohner am Dienstag die Polizei informiert, weil sie beobachtet hatten, wie bewaffnete und maskierte Männer in Tarnkleidung durch die Innenstadt liefen. Was sie nicht wussten: Es handelte sich dabei um Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, die eine Übung absolvierten. Das berichten unter anderem die »Hessische/Niedersächsische Allgemeine« (HNA) und die »Frankfurter Neue Presse« .