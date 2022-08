Tatsächlich verlief der Schulstart nach den Sommerferien in mehreren Bundesländern eher holprig. So sind in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Schulministeriums aktuell knapp 4400 Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer nicht besetzt . In einigen Regionen ist die Situation dabei besonders dramatisch: In Duisburg waren in den ersten Tagen des neuen Schuljahres rund 700 Schülerinnen und Schüler ohne Schulplatz, in Gelsenkirchen wurde an allen Grundschulen der Unterricht um eine Stunde pro Woche gekürzt.